Pandemiya səbəbindən müvəqqəti olaraq Rusiyaya köçən Əməkdar artist Könül Kərimova Moskvada biznes qurmaq qərarına gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi instagram səhifəsində məlumat verib.

Müğənni Rusiya toy bazarına daxil olmaq üçün xına evi açıb. O, məclislərinin təşkilatçısı, aparıcısı və ifaçısı olacaq. Həmçinin Kərimova toyların dekorasiyası ilə məşğul olacaq.

İfaçı paylaşımında ilk dəfə milli adət-ənənələri yaşadacaq bir biznes qurduğunu qeyd edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.