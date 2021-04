İstanbulda polis küçə satıcılarına və dilənçilərə qarşı əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, saxlanılan qadınlardan birinin üzərinə baxış keçirən polis gözlərinə inanmyaıb. Qadının üzərindən Cip markalı avtomobilin açarı çıxıb. Məlum olub ki, avtomobilini bir qədər aralıda saxlayan qadın, corab satıb, dilənçilik etməklə sərvət sahibi olub. Saxlanılan şəxslər 235 lirə cəza kəsilərək sərbəst buraxılıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

