ABŞ-ın Rusiyadakı səfiri Con Sullivan ölkəsinə qayıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o sosial media hesabında yazıb:

“Rusiya ilə ikili münasibətlərin hazırki vəziyyəti ilə bağlı Bayden adminstrasiyasındakı yeni həmkarlarım ilə birbaşa danışıqlar aparmağın çox mühüm olduğunu düşünürəm. Həm də 1 ildən çoxdur ailəmi görmürəm. Evə qayıtmağımın səbəbi budur”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

