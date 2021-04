“Rusiyanın Ukrayna ilə sərhədə və Krıma yerləşdirdiyi əsgərlərin ümumi sayı 150 mindən çoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr üzrə ali təmsilçisi Jozep Borrel belə açıqlama verib. Rusiyanın addımlarından narahatlıq ifadə edən diplomat, Moskvanı əsgərlərini geri çağırmaya səsləyib.

Diplomat hazırki vəziyyətdə Rusiyaya qarşı sanksiyaların nəzərdə tutulmadığını bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

