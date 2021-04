Rusiya öz kosmik stansiyasını qurur

“Rusiya öz kosmik stansiyasını qurmağa başlayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Federal Kosmik agentliyinin rəhbəri Dmitriy Roqozin belə açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, modul tipli stansiyanın 2025-ci ildə kosmosa göndərilməsi nəzərdə tutulur.Roqozin yeni stansiyada xarici ölkələrin də iştirak edə biləcəyini ifadə edib.Beynəlxalq Kosmik Stansiyasında texniki nöqsanların olduğunu deyən Roqozin, rusiyalı kosmonavtların həyatını təhlükəyə atmayacaqlarını ifadə edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

