Kişilərə lüt şəkillərini göndərən gəlinin anası DANIŞDI: "Qızımı qayınanası və əri..."- VİDEO

ARB kanalında yayımlanan "Elgizlə izlə" verilişində şok anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir müddət öncə həmin verilişə müraciət edən Rahibə adlı qayınana gəlinini əxlaqsızlıqda günahlandırıb.

Qadının sözlərinə görə, gəlini çılpaq şəkillər çəkdirib, Məhəbbət adlı oğlana göndərirmiş. O cümlədən, həmin şəxslə evdə də görüşürmüş. Gəlinin tək Məhəbbətlə deyil, başqa kişilərlə də görüşüb, danışmasından danışan qaynanaya gəlininin anasının cavabları hər kəsi şoka salıb.

Belə ki, telefonla efirə bağlanan gəlinin anası bildirib ki, "Məhəbbətlə onun oğlu 3 ay ailəvi Bakıda işləyiblər. Əyər Məhəbbət onun evinə girmişdisə niyə onun əl-qolunu bağlayıb polisə təhvil verməyib? Mənim qızımın əxlaqı yerində olub . Əyər indi onun əxlaqı pozulubsa o qadının və ərinin əli ilə pozulub".

Verilişdən olan həmin hissəni təqdim edirik:

