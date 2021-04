“Onlar düşmənin dəyirmanına su tökür” - Onik Qasparyan

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istefaya göndərdiyi Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının keçmiş rəisi general-polkovnik Onik Qasparyan Təhlükəsizlik Şurasının sentyabrın 30-da keçirilən iclasındakı çıxışının tam mətninin dərc edilməsini istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Onik Qasparyan bildirib.

"Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın həmin iclasdakı yekun çıxışını və ondan sonrakı mənim çıxşımın tam mətnini xahiş edirəm dərc edin”, - Onik Qasparyan vurğulayıb.

O bildirib ki, məsələ müharibə ilə bağlı olduğu üçün ona soyuqqanlılıqla yanaşmaq lazımdır və emosionallıq göstərməyə ehtiyac yoxdur:

"Belə yanaşma ilə onlar cəmiyyəti çaşdırır və düşmənin dəyirmanına su tökür”.

Qeyd edək ki, Onik Qasparyanın sentyabrın 30-da Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxşının bir hissəsi yayılıb.

