Son günlər koronavirus əleyhinə peyvənd olunanların sayında azalma müşahidə olunur.

Səbəbi isə insanların vaksinin orucu pozduğunu düşünməsidir. Bəzi şəxslər isə vaksin prosesinin orucu pozmadığını anlayır və oruc tutmalarına rəğmən, peyvənd olunmaq üçün poliklinikalara müraciət edirlər.



Bəs görəsən vaksinasiya orucu pozurmu?

Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

