12 qazi Türkiyəyə müalicəyə göndərildi

Ağır yaralanan daha 12 qazimiz “YAŞAT” Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "YAŞAT" Fondu tərəfindən həkimlərin rəyi nəzərə alınaraq qazilərimizin müvafiq müayinə, müalicə və reabilitasiya prosesi Türkiyədə davam etdiriləcək.



“YAŞAT” Fondu qazilərimizin müalicəsini tam yekunlaşana qədər nəzarətdə saxlayacaq. Türkiyəyə göndərilən qazilərin siyahısını təqdim edirik:



1. Ələkbərov İlkin Elçin oğlu

2. Atakişiyev Yusif Fariz oğlu

3. Kazımov Kənan Çinar oğlu

4. Eyvazov Səbuhi Rahim oğlu

5. Seyfullayev Havil Səyədullah oğlu

6. Osmanov Zamir Şakir oğlu

7. Quliyev Şahmar Anar oğlu

8. Abdullayev Pərvin Dövlət oğlu

9. Əliyev Arzu Könül oğlu

10. Məmmədkərimov Nicat Əfsun oğlu

11. Musayev Bəhman Natiq oğlu

12. Hüseynov Ülvi Məsum oğlu



Allah qazilərimizə şəfa versin!

