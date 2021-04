Bakıda binanın damında meyiti tapılan qızın ölümünə səbəb kimi ilkin versiyada onun həddən artıq narkotik vasitə qəbul etməsi bildirilir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə hüquq mühafizə orqanlarından məlumat verilib.

1996-cı il təvəllüdlü Hüseynova Ceyla Elxan qızının meyitinə baxış zamanı onun üzərində xəsarət izi aşkar olunmayıb.

Faktla bağlı Nəsimi rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır. (oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.