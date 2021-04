Suriya ordusu hücuma məruz qaldı: Rusiya köməyə çatdı

Suriyanın Haseke bölgəsində hökumət qüvvələri ilə PKK/YPG terrorçuları arasında şiddətli toqquşma baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toqquşma rejim qüvvələrinin PKK/YPG terrorçularına atəş açmasından sonra başlayıb. Qarşıdurmanın şiddətlənməsindən sonra terrorçular hökumət qüvvələrinin düşərgəsinə sızmaya çalışıblar. Həmçinin Qamışlı rayonundakı rejim qüvvələrinə məxsus mövqelər ağır silahlarla vurulub. Hər iki tərəfdən çox sayda ölü və yaralı va.

Rusiyanın müdaxiləsi ilə toqquşmalar dayansa da, bölgədə gərginlik davam edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.