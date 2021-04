Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Zəngəzurun Aqarak şəhərinə səfəri zamanı yerli sakinlərin sərt etirazı ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sakinlər Baş nazirin avtomobilinə hücum ediblər. Mühafizəçilərin səyi nəticəsində Paşinyanın olduğu avtomobil ərazidən uzaqlaşıb. Qarşıdurma zamanı mühafizəçilərin paltarları cırılıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.