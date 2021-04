Rusiya ordusunun təlimləri davam etdirdiyi Qara dənizdə gərginlik hökm sürür.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya donanması təlimlər zamanı çox sayda raket buraxıb. 50-ə yaxın təyyarə aşağı istiqamətdə uçuş həyata keçirərək güc nümayiş etdirib. Rusiyanın “Zvezda” televiziyasının yayımladığı görüntülərdə rusların şərti hədəflərə Qara dənizdə ilk dəfə “Caliber” raketləri ilə atəş açdığı müşahidə edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

