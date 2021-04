Ukraynada ehtiyatda olan şəxslər səfərbərlik olmadan orduya cəlb edilə biləcək.

Metbuat.az xəbr verir ki, bu barədə prezident Vladimir Zelenski qanun imzalayıb. Prezident Adminstrasiyasının məlumatına görə, bu qanun ehtiyac olacağı təqdirdə hərbi hissələrin qısa müddətdə ehtiyat qüvvələrlə təchiz olunmasına imkan verəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

