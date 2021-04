SON DƏQİQƏ: Putin canlı yayımda SƏRT XƏBƏRDARLIQ etdi: Peşman olacaqlar

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Federal məclisdəki ənənəvi çıxışı zamanı təhdid dolu ifadələr səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib:

"Rusiya başqa ölkələrlə yaxşı münasibətlər istəyir. Lakin təxribatlara sərt cavab verəcəyik. Ümid edirəm ki, heç bir ölkə “qırmızı xətti” keçməz. Hansısa səbəbə görə ya da səbəbsiz yerə Rusiyanı ittiham etmək bəzi ölkələr üçün idman halına gəldi. Rusiyaya qarşı təxribatlar törədənlər heç bir zaman olmadıqları qədər peşman olacaqlar”.

Qeyd edək ki, Putinin çıxışı canlı yayımlanıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

