Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndi 2020-ci ilin oktyabrın 3-də erməni işğalından azad olunub və bu yaşayış məntəqəsində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb.

“Caliber” layihəsi Müzəffər Azərbaycan Ordusunun döyüş yolu haqqında ilk xüsusi buraxılışını məhz Suqovuşan uğrunda döyüşlərə həsr edib.

“Caliber” 2016-cı ildən sonrakı əməliyyat şəraitini təhlil edir, bu ərazinin azad edilməsi üçün aparılan hərbi əməliyyatın təfərrüatından bəhs edir.

