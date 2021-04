“Qarabağda silahlı münaqişənin dayandırılmasında Rusiyanın vacib rolu olub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Federal Məclisdəki ənənəvi çıxışı zamanı belə deyib:

"Rusiya Suriyada, Liviyada gərginliyin aradan qaldırılmasına və dialoqun başlamasına töhfə verib. Rusiya Qarabağda münaqişənin dayandırılmasında da vacib rol oynayıb".



Anar Türkeş / Metbuat.az

