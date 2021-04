İndoneziyanın hərbi donanmasına məxsus sualtı qayıqla əlaqə kəsilib.

Metbuat.az Tass agentliyinə istinadən xəbər verir ki, qayıqla sonuncu dəfə bu gün səhər saatlarında əlaqə saxlanılıb.Məlumata görə, təlim məqsədilə üzən gəmi Bali adası yaxınlığında yoxa çıxıb.

Hadisə zamanı göyərtədə 53 hərbçi olub. Gəminin axtarışları aparılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

