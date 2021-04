Hosteldə dəm qazından ölən qızın tanışı DANIŞDI: "O videodan sonra..."- VİDEO

Bir neçə gün öncə Bakının Səbail rayonunda yerləşən "İst hostel"in hamam otağında dəm qazından boğularaq ölən "Totu" ləqəbli Dadaşova Ləman Əhməd qızının tanışı ARB kanalında yayımlanan "Elgizlə izlə" verilişində iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı veriliş zamanı ona Ləmanla əlaqələri barədə sual verib:

"Mən onun rəfiqəsini heç tanımıram. O qızı cəmi 3 gün görmüşəm. Necə öldüyü ilə bağlı isə heç bir məlumatım yoxdur. Mən onunla bir ay yarım öncə video paylaşmışam. O videodan sonra isə onunla əlaqəm olmayıb. Mənə onun həyatı maraqlı deyil."

