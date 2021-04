Rusiyanın 20-yə yaxın şəhərində müxalifə lideri Aleksey Navalnıya dəstək mitinqi keçirilir.

Metbuat.az “TRT haber”ə istinadən xəbər verir ki, polis mitinqin qarşısını almaq üçün əvvəlcədən çox sayda insanı həbs edib. Onların arasında müxalifət liderinin vəkili və sözçüsü də var. Buna baxmayaraq, etirazçılar küçələrə çıxaraq hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirib. Aksiyalar əsasən Rusiyanın Uzaq Şərq bölgəsində yerləşən şəhərləri əhatə edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.