Polşanın paytaxtı Varşavada keçirilən güləş üzrə Avropa çempionatı davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 50 kq-da mübarizə aparan qadın güləşçimiz Mariya Stadnik yarımfinala vəsiqə qazanıb.

O, 1/4 finalda rusiyalı Yekaterina Poleşçuka 11:0 hesabı ilə qalib gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.