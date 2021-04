19 yaşlı gəncdən 90 yaşlı varlı qadına qarşı İNANILMAZ ƏMƏL - Xadiməçi hər şeyi görüb

Honkonqda inanılmaz soyğunçuluq hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 19 yaşlı gənc 90 yaşlı qadına zəng edərək, onun adının məhkəmə işində hallandığını iddia edib. Gənc özünü polis kimi təqdim edərək, təqdim etdiyi hesablara pul köçürməsini tələb edib. Nəticədə qadın həmin hesablara 11 dəfə ümumilikdə 32 milyon dollar köçürüb.

Hadisənin üstü qadının xadiməçisinin məsələdən xəbər tutaraq şübhələnməsi nəticəsində açılıb. Hazırda gənc məsuliyyətə cəlb edilib. O, zamin əsasında hələlik sərbəst buraxılıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

