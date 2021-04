AQTA bu restoranları CƏRİMƏLƏDİ

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinə, həmçinin Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş koronavirusun (COVID-19) profilaktikasına dair metodiki göstərişlərin icrasına nəzarət məqsədilə ictimai iaşə obyektlərində reydlər davam etdirilir.

AQTA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, nəzarət tədbirləri çərçivəsində 20 aprel 2021-ci il tarixində ölkə üzrə 403 ictimai iaşə obyektində 1235 monitorinq keçirilib. Monitorinqlər zamanı 23 müəssisədə qanunvericiliyin tələblərinin kobud şəkildə pozulması faktları aşkar olunub. Aşkar olunmuş nöqsanlarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb.



Uyğunsuzluqlar aşkar edilən ictimai iaşə müəssisələri aşağıdakılardır:



1. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Sarayevo küçəsi 18 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Əlizadə Lalə Asif qızına məxsus kafe;



2. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Sarayevo küçəsi, ev 22A ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Fərzəliyev Vahid Qüdrət oğluna məxsus kafe;



3. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Sarayevo küçəsi 20 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Əhmədov Orxan Qalib oğluna məxsus dönərxana;



4. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Sarayevo küçəsi 20 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Məlikov Sərxan Xəqani oğluna məxsus "Sarayevo" pub;



5. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Məhəmməd Hadi küç., ev 23 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs "Sema-zen" MMC-yə məxsus "Sema-zen" restoranı;



6. Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, G. Mehmandarov küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Xosrovzadə Sənan Arif oğluna məxsus kafe;



7. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Lütvizadə küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Bağırov Ruhiddin Nadir oğluna məxsus çayxana;



8. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Lütvizadə küçəsində yerləşən, vəzifəli şəxs Cəfərov Telman Qaraş oğluna məxsus restoran;



9. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Z. Xəlilov küç., məhəllə 568 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Orucov Vüsal Camal oğluna məxsus çayxana;



10. Bakı şəhəri, Səbail rayonu, R. Behbudov küç., ev 8 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Rəhimov Nəcməddin Sabir oğluna məxsus restoran;



11. Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, L. Tolstoy küçəsi 16 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Həsənli Fətəli Əbülfət oğluna məxsus "Kinder Ville" kafesi;



12. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Əhmədli ştq, R. Quliyev küç., ev 4 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Əliyev Hüseyn Əkbər oğluna məxsus "Çırağan" ailəvi restoranı;



13. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə. Rəcəbli küç., ev 40 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs "Neşve Azərbaycan" MMC-yə məxsus "Neşve" restoranı;



14. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Sulutəpə qəsəbəsi, Ruslan Allahverdiyev küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Xəlilov Bəhmən Məmməd oğluna məxsus kafe;



15. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonunda yerləşən, fiziki şəxs Qurbanov Ozan Faiq oğluna məxsus kafe;



16. Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Xəqani küç., ev 20 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Kərimov Nicat Məhəmməd oğluna məxsus kafe;



17. Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Xaqani küç., bina 20 (42) ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Həbibov Anar Nizami oğluna məxsus kafe;



18. Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Xaqani küç., ev 18 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Hüseynov Faiq İsa oğluna məxsus "Kaizen" restoranı;



19. Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Nizami küçəsi 90 A ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs "Libra" MMC-yə məxsus "The Landmark" mehmanxanasının tərkibində fəaliyyət göstərən restoran;



20. Abşeron rayonu, Mehdiabad qəsəbəsində yerləşən, fiziki şəxs Nuri Əfqan Əbülfət oğluna məxsus "Nur" dönər evi;



21. İsmayıllı rayonu, Nizami Gəncəvi küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Qasımov Füzuli Nəbi oğluna məxsus kafe;



22. Tovuz rayonu, Düz Cırdaxan kəndində yerləşən, fiziki şəxs Mustafayev Malik Asim oğluna məxsus kafe;



23. Ucar rayonu, Oğuz küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Həsənov Hikmət İlqar oğluna məxsus dönər evi.



Qeyd edək ki, AQTA tərəfindən Bakıda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektlərində monitorinqlərin miqyası genişləndirilib. Hazırda respublika üzrə AQTA müfəttişləri tərəfindən monitorinqlər davam etdirilir və qaydalara əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri barədə ən sərt tədbirlər görüləcəkdir.

