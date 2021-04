Rusiya Ukrayna sərhədinə 15 ədəd Su-35 təyyarəsi göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu peykdən çəkilmiş görüntülər əsasında müəyyən edilib. Fotolar Böyük Britaniyanın “Daily Mail” qəzetində yayımlanıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Rusiyanın Krıma cəlb etdiyi hərbi texnikaların görüntüləri yayımlanıb. Prezident Vladimir Putinin əmri ilə Rusiya ordusunda son 50 ilin ən böyük yerdəyişməsi yaşanır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

