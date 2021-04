Suriya prezidenti Bəşər Əsəd növbəti dəfə prezident olmaq niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, namizədliyinin qeydə alınması üçün Ali Məhkəməyə müraciət edib.

Qeyd edək ki, Suriyada prezident seçkilərinin mayın ayının 26-da keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

