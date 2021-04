Rusiya ABŞ-ın 10 diplomatını persona-non qrata elan edib.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib.

Qeyd olunur ki, bununla bağlı ABŞ səfirinin müavininə nota təqdim olunub. Həmin diplomatların mayın 21-dən ölkəni tərk etməsi tələb olunub.

Xatırladaq ki, ötən həftə ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib və 10 rusiyalı diplomatı ölkədən çıxardığını elan edib.



