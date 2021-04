"Azergold" QSC Filizçay polimetal yatağına dair Texniki-İqtisadi Əsaslandırma sənədi və ilkin detallı layihələndirmə sənədləri üzrə iş həcmlərinin hazırlanması istiqamətində məsləhət xidmətlərinin satın alınması təkliflər soğusu elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sorğuda iştirak etmək istəyənlər təkliflərini mayın 8-i saat 15:00-a qədər səhmdar cəmiyyətinin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Mikayıl Müşfiq küçəsi, 2H ünvanına təqdim edə bilərlər.

