Aprelin 1-nə əhalinin banklardakı əmanətlərinin həcmi 8 milyard 147,5 milyon manat təşkil edib.

Metbuat.az AMB-yə istinadən xəbər verir ki, əhalinin banklardakı əmanətləri son bir ayda 232,4 milyon manat azalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.