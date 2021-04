Badamın faydaları nələrdir? - Bilmədiyiniz 15 faydası

Daha sağlam qidalanmaq istəyənlər, kilo vermək ya da idman edərkən bəslənməsini gücləndirmək istəyənlər, badamın faydalarını araşdırır. Çiy və ya qovrulmuş badamları yeyə və ya şirniyyatlarınıza, yeməklərinizə əlavə edə bilərsiniz.

Bəs badamın faydaları nələrdir?

Metbuat.az badamın faydalarını təqdim edir.

1. Antioksidan Deposu

Antioksidanlar vücudumuzu oksidatif stres və vücud hüceyrələrimizə zərər verə biləcək sərbəst radikallardan qoruyur. Badam zəngin antioksidan qaynağıdır və antioksidanların çoxu qəhvərəngli badamın qabığında olur.

2. Qan xolesterolunu yaxşılaşdırır

Badamdakı yağ doymamış yağdır. Bu cür yağlar LDL (pis) xolestrolu artırmaz.

3. Qan şəkərini normaya salar

Badam karbohidrat baxımından zəif, protein və lif baxımından isə zəngindir. Badamdakı maqnezium qan şəkərini nəzarət etməyə və insulin funksiyasını yaxşılaşdırar.

4. Kilo verməyə kömək edər

Yağ miqdarı nisbətən yüksək olmasına baxmayaraq badam çəki verməyə kömək edər. Protein və lif tərkibi iştahanızı azaldar.

5. E vitamini qaynağıdır

Badam bir çox çərəzlərdən daha yüksək miqtarda E vitamini tərkiblidir. Eyni zamanda, E vitamini alzaimer riskini azaldır.

6. Sümük gücünü artırır

Mütəxəssislər badamların sümük sağlamlığı üçün faydalı olduğunu deyirlər.

7. Qan təzyiqini aşağı salır

Yüksək təzyiq infarkt və insult kimi problemlərə yol açar. Araşdırmalar maqnezium qəbulunun yüksək təzyiq riskini azaltdığını göstərir.

8. Toxluq hissini artırır

Protein, sağlam yağlar və lif baxımından yüksək, amma karbohidrat miqdarı aşağı olan badam, toxluq hissini artırır.

9. Badamın göz sağlamlığına faydaları

E vitamini tərkibli badam göz sağlamlığı üçün önəmli rol oynayar.

10. Dərinizi qidalandırar

Badamın dəri üçün bilmədiyiniz faydaları vardır. Badam üz və kosmetik vasitələrin ayrılmaz bir parçasıdır.

11. Yaddaşı gücləndirir

Badam tərkibi ilə yaddaşı gücləndirir və beyni yaxşılaşdırır.

12. Anemiyanın müalicəsində faydalıdır

Badam anemiyanın qarşısını almaq üçün lazımlı olan dəmir, mis və yetərli hemoqlobin artıran vitamin tərkiblidir.

13. Qlütensizdir

Badam qlüten allergiyası olanlar üçün faydalıdır.

14. Enerji qaynağıdır

Badam yeməklə, gün ərzində daha enerjili ola bilərsiniz.

15. Öd daşının qarşısını alır

Badam öd kisəsinin və qaraciyərin problemsiz işləməsini təmin edərək öd daşlarının yaranmasının qarşısını alır.

(medicina.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.