Bu da Sibel Canın özündən gözəl qızı - FOTOLAR

Sibel Canın qızı Melisa Ural gözəlliyi ilə göz qamaşdırıb.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verit ki, artıq çəkidən azad olaraq cazibədar görünüşə qovuşan Melisa Ural sosial şəbəkə paylaşımlarıyla hər kəsin marağına səbəb olub.

M. Ural qara libaslı şəkilləri ilə təpədən dırnağa zərafətini nümayiş etdirib.

26 yaşlı Melisanı görənlər "anasının qızı” deməkdən çəkinmir. Gözəlliyi ilə hər kəsin diqqətini cəlb edən və anasına bənzərliyi ilə tez-tez gündəmə gələn Melisanın gözəlliyinin anasından keçdiyi nəzərdən qaçmayıb.

Melisanın fotolarını təqdim edirik.

