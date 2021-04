Xəbər verdiyimiz kimi, sabiq deputat Hüseynbala Mirələmovun sosial şəbəkələrdə əxlaqsız videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku TV əməkdaşları görüntülərlə bağlı açıqlama almaq üçün sabiq deputat ilə əlaqə saxlayıb.

Hüseynbala Mirələmov bildirib ki, yayılan görüntülərdən xəbəri yoxdur.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

