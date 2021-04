Rusiya Baş nazirinin müavini Yuri Borisov Türkiyənin Ukraynaya pilotsuz uçuş aparatlarının mümkün satışı ilə bağlı açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Türkiyə Ukraynaya İHA tədarük etsə, Moskva Ankara ilə hərbi əməkdaşlıq məsələlərini yenidən nəzərdən keçirəcək.

Jurnalistin “Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq dayandırılacaqmı?” sualına Borisov, “O andakı vəziyyəti dəyərləndirib uyğun addımlar atacağıq” cavabını verib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

