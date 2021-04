Lukaşenkodan ŞOK TƏLİMAT: Belarus Ukrayna sərhədinə ordu yeritdi

Rusiyanın ən yaxın müttəfiqlərindən olan Belarus Ukrayna sərhədinə hərbi qüvvə toplayıb.

Metbuat.az Türkiyənin “Milliyet” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, prezident Aleksandr Lukaşenkonun əmri ilə zirehli texnikalar qatarlar vasitəsilə sərhədə daşınıb. İddialara görə, hətta Belarus ordusunun bəzi bölmələri Ukrayna ərazisinə çoxdan daxil olublar.

Açıqlamaya görə, sərhədin pozulması barədə məlumat təsdiq olunmasa da, sosial mediada yayılmış görüntülər Belarus ordusunun Ukrayna sərhədində böyük qüvvə topladığını sübut edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

