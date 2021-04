Türkiyənin tanınmış kriptovalyuta mübadiləsi şirkəti “Thodex”in qurucusu və direktoru Fatih Faruk Özərin xaricə qaçdığı iddia edilir.

Metbuat.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, onun azı 2 milyard dollar mənimsədiyi deyilir.

Qeyd edək ki, şirkət ötən gün alış-satışı dayandırıb. Şirkətin müştəriləri kütləvi şəkildə məhkəməyə müraciət edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

