Misir həbsdə olan “Müsəlman Qardaşları” təşkilatının onlarla üzvünü sərbəst buraxa bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə adını açıqlamaq istəməyən hökumətdəki mənbə yerli mətbuata məlumat verib. Əsasən İsgəndəriyyə şəhərindəki həbsxanalarda saxlanılan şəxslərin azad edilməsi nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, “Müsəlman Qardaşları” təşkilatının üzvləri hərbi çevrilişdən sonra həbs edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

