Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) Suqovuşanda minatəmizləmə əməliyyatını davam etdirir.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, ANAMA əməkdaşları əməliyyatlar zamanı mina və partlamamış sursatlar aşkarlayaraq zərərsizləşdirirlər.

Minalardan bəziləri isə partlayış yolu ilə zərərsizləşdirilir.

ANAMA Suqovuşana ezam olunmuş mətbuat nümayəndələrinə minaların parladılaraq zərərsizləşdirilməsi prosesini nümayiş etdirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.