NATO ölkərənin liderlərinin növbəti toplantısı iyun ayının 14-də baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hərbi alyansın rəhbəri Yens Stoltenberq açıqlama verib. O bildirib ki, görüş NATO-nun Brüsseldəki Baş qərargahında keçiriləcək. Görüşün gündəmi açıqlanmayıb.

Abar Türkeş / Metbuat.az

