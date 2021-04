Fransalı hüquqşünaslar Ağdam rayonuna səfər çərçivəsində Cümə məscidində olublar.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hüquqşünaslar Yassine Yakouti və Elise Arfi Ağdam şəhər Cümə məscidini ziyarət ediblər.

Onlar ermənilərin məsciddə törətdiyi vandallığın izləri, məscidin ətrafındakı evlərin, tikililərin dağıntıları ilə tanış olublar.

Qonaqlara işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ermənilərin törətdiyi dağıntılar və digər vandallıq əməlləri barədə ətraflı məlumat verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.