Türkiyədən Ermənistana VACİB ÇAĞIRIŞ: Sözümüzü dinləsəniz...

“Ötən il Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş atəşkəs yeni səhifə açmaq üçün vacib fürsət yaradıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Müdafiə naziri Hulusu Akar ABŞ-ın “RealClearDefense” jurnalı üçün qələmə aldığı məqalədə belə deyib. O bildirib ki, Ermənistan rəhbərliyi Türkiyənin çağırışlarını dinləyərək sülh istiqamətində addımlar atarsa, bu bölgənin iqtisadi və sabitliyi üçün önəmli olacaq.

Nazirin sözlərinə görə, təhlükəsizlik, sabitlik və sülh təkcə Ermənistan üçün deyil, bütövlükdə bölgənin gələcəyi üçün vacibdir.

