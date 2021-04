Xəbər verdiyimiz kimi, ölkədə həyata keçirilən vaksinasiya prosesində yol verdiyi nöqsanlara görə daha 2 nəfər işdən çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı yayılan videodan aydın görünür ki, Bakı şəhəri üzrə 14 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasında çalışan tibb bacısı vətəndaşa peyvənd vurmur, digəri isə saxta sənəd yazır.

Xatırladaq ki, videoda görünən hər iki xəstəxana əməkdaşının əmək müqavilələrinə xitam verilib.

