Əməkdar müəllim, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professoru Maqsud Nəcəfov vəfat edib.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə mərhumun yaxınları bildiriblər.



Qeyd edək ki, Maqsud Nəcəfov bir müddət öncə insult keçirmişdi.



Maqsud Nəcəfov Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasında iştirak edən “91-lər”dəndir. O, tanınmış QHT təlimçisi və jurnalist Sənan Nəcəfovun atasıdır.



Allah rəhmət eləsin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.