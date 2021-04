Rusiyanın Müdafiə naziri Sergey Şoyqu gözlənilmədən Krıma yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir hərbi helikopterlə “Opuk” bazasına gedib. Səfər zamanı çox sayda hərbi helikopter eyni anda havaya qalxaraq Krım səmalarında uçuşlar həyata keçirib. Bununla yanaşı, 10000 hərbçinin iştirakı ilə Krımda hərbi təlimlər keçirilir.

Qeyd edək ki, Rusiya ordusu Qara dənizdə də təlimləri davam etdirir. Ordu ilk dəfə Qara dənizdə şərti hədəflərə ”Caliber” raketlərindən atəş açır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

