Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Krım sahillərində Ukrayna gəmisini saxlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, balıqçı gəmisi qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olduğu üçün nəzarətə götürülüb. Göyərtədə olan iki Ukrayna vətəndaşı cərimələnib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

