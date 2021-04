İrəvanda bir qrup fəal özünü hökumət binasının qapısına zəncirləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, etirazçılar Baş nazir Nikol Paşinyanın hökumət binasına daxil olmasının qarşısını almaq üçün belə addım atıblar. Lakin polis etirazçılara müdaxilə edərək, onları həbs edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.