Son dəqiqə: Hüseynbala Mirələmov YAP-dan da çıxarılır

Sabiq deputat Hüseynbala Mirələmov hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Xətai rayon təşkilatının sədri vəzifəsindən azad olunacaq.

Metbuat.az Teleqraf.com-a istinadla xəbər verir ki, Hüseynbala Mirələmov kafedra müdiri olduğu Azərbayacan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) Elmi Şurasının onlayn iclası zamanı qeyri-etik hərəkətlərinə görə partiyadan uzaqlaşdırılıb.

Xatırladaq ki, Mirələmov sözügedən ali məktəbin Qaz Neft Mühəndisliyi fakültəsinin "Neftin, qazın nəqli və saxlanması" kafedrasının müdiri vəfizəsindən də çıxarılıb.

