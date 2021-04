Azərbaycanda evli kişi şəhidin xanımı və uşağını qaçırıb.

Metbuat.az sonxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Elgizlə izlə" verilişinə müraciət edən qayınata və qayınana bildirib.

Onlar qeyd edib ki, gəlinlərinin qaçdığı kişi oğlumun döyüş yoldaşıdır:

"Gəlinim oğlumun ölüm pulunu və nəvəmi götürüb, həmin oğlanla gedib. Şəhid olan oğlum Atəş Aslanovdur. Gəlinimin qaçdığı oğlan evlidir və uşaqları var. Oğlumun 40-ı çıxandan sonra gəlinim o kişi ilə qoşulub qaçıb".

