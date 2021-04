34 restoran və kafe CƏRİMƏLƏNDİ

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) nəzarət tədbirləri çərçivəsində ötən günü ölkə üzrə 458 ictimai iaşə obyektində 774 monitorinq keçirib.

AQTA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, monitorinqlər zamanı 34 müəssisədə qanunvericiliyin tələblərinin kobud şəkildə pozulması faktları aşkar olunub.



Aşkar olunmuş nöqsanlarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Uyğunsuzluqlar aşkar edilən ictimai iaşə müəssisələri aşağıdakılardır:



1. Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, R. Behbudov küç., ev 26, m. 7 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Hətəmzadə Xanmurad Əhməd oğluna məxsus "Köz Künəfə" restoranı;



2. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, məhəllə 3097 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Mahmudova Gülsavad Ülfət qızına məxsus "Sürhüllü" kafesi;



3. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, S. S. Axundov küç., ev 8B ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Abıyev Ceyhun Zakir oğluna məxsus "Star" restoranı;



4. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Sarayevo küçəsi 20 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Əsədov Təşkilat Rəhim oğluna məxsus restoran;



5. Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil ştq, Qaradağ qəsəbəsində yerləşən, fiziki şəxs Həsənov Adil İbrahim oğluna məxsus "Xəzri" restoranı;



6. Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil ştq, M. Seyidov küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Hüseynov Eyyub Hüseyn oğluna məxsus "Kiyev Pub" kafesi;



7. Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil ştq, M. Seyidov küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Bədəlov Lütvi İkram oğluna məxsus kafe;



8. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, N. Nərimanov küç., ev 207 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Paşayeva Sevinc Paşa qızına məxsus "Təndir Kabab" restoranı;



9. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Sarayevo küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Vəliyev Rüfət Mehman oğluna məxsus kafe;



10. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, N. Rəfiyev küç., ev 14 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Rəhimov Nəcməddin Sabir oğluna məxsus "Qala" kafesi;







12. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Əbdulvahab Salamzadə 104 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Həsənov İlkin Telman oğluna məxsus kafe;



13. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Zahid Xəlilov 53 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Rəcəbov Tale Əmrəddin oğluna məxsus kafe;



14. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Əcəmi Naxçivani küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Məmmədzadə Şəhriyar Seyidməmməd oğluna məxsus dönərxana;



15. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Əcəmi Naxçivani küçəsi 7C ünvanında yerləşən, fiziki şəxs İsayev Cavad İldırım oğluna məxsus "Secrets Pub" restoranı;



16. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Təbriz küç., ev 17 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Quliyev Rauf Kitay oğluna məxsus "Adana" restoranı;



17. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Davudoğlu 3 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Abdullayev Dəyanət Muğdat oğluna məxsus kafe;



18. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Svetlana Məmmədova küç., ev 205 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Bilallı Rafiq Nuru oğluna məxsus "Xaniman" kafesi;



19. Bakı şəhəri, Səbail rayonu, T. Əliyarbəyov 12 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs "A.S.A Food and Catering Co" MMC-yə məxsus "Namaste" restoranı;



20. Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Ə. Quliyev küç., ev 133, m. 23 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Rəfail Əliyev Fərhad oğluna məxsus "2/5 mərtəbə" kafesi;



21. Bakı şəhəri, Nizami rayonu, R. Aslanov küç., ev 115, m. 8/9 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs İskəndərov Nail Vüsal oğluna məxsus "New Castle" pub;



22. Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Ə. Vəliyev 11a ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Cəbiyev Əlövsət Asət oğluna məxsus "Abba" pub;



23. Sumqayıt şəhəri, Çerkassi küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Həsənova Nuranə Firdovsi qızına məxsus kafe;



24. Masallı rayonu, H. Əliyev prospektində yerləşən, fiziki şəxs Hacızadə Murad Məmmədhüseyn oğluna məxsus Əriştə restoranı;



25. Cəlilabad rayonu, Göytəpə ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Bəylərov Fikrət Məlik oğluna məxsus kafe;



26. Qazax rayonu, Ağköynək ünvanında yerləşən, fiziki şəxs İsmayılov Sərxan İlham oğluna məxsus kafe;



27. Şamaxı rayonu, Şəhriyar küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Əlicanov İnqilab Ağalar oğluna məxsus kafe;



28. Yevlax şəhəri, Aran qəsəbəsində yerləşən, fiziki şəxs Sadıqov Ruslan Şirin oğluna məxsus "Ruslan" kafesi;



29. Mingəçevir şəhəri, H. Əliyev prospektində yerləşən, fiziki şəxs Əliyev Elxan Şamil oğluna məxsus "Hollywood" bar;



30. Gəncə şəhəri, Həsən Əliyev 84/b ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Əliyev Elxan Nadir oğluna məxsus çay evi;



31. Gəncə şəhəri, Ayna Sultanova küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Mikaylov Elxan Nürəddin oğluna məxsus çay evi;



32. Quba rayonu, H. Əliyev prospektində yerləşən, fiziki şəxs Rzayev Ədalət Qulu oğluna məxsus kafe;



33. Quba rayonu, 22-ci məhəllə ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Yarəliyev Zeynal Yarəli oğluna məxsus kafe;



34. Qax rayonu, V. Eyvazov küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Hüseyinov Rövşən Mahmud oğluna məxsus kafe.



Qeyd edək ki, AQTA tərəfindən Bakıda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektlərində monitorinqlərin miqyası genişləndirilib. Hazırda respublika üzrə AQTA müfəttişləri tərəfindən monitorinqlər davam etdirilir və qaydalara əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri barədə ən sərt tədbirlər görüləcəkdir.



