Polisdən vaksin əməliyyatı: Baş həkimlər saxlanıldı

Bakıda fəaliyyət göstərən bir neçə poliklinikada hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən əməliyyat keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyat nəticəsində baş həkimlər və həkimlər saxlanılıb.

Onlar COVID-19 əleyhinə peyvəndin vurulmasıyla bağlı saxta arayışların verilməsində şübhəli bilinirlər.

Saxlanılanlar arasında yüksək vəzifəli şəxslərin qohumlarının da olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, bu gün vaksinasiya prosesində yol verdiyi nöqsanlara görə 2 nəfər işdən çıxarılıb. Hadisə ilə bağlı yayılan videodan aydın görünür ki, Bakı şəhəri üzrə 14 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasında çalışan tibb bacısı vətəndaşa peyvənd vurmur, digəri isə saxta sənəd yazır.

Artıq həmin həkimlərin əmək müqavilələrinə xitam verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.