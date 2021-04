Şoyqu orduya əmr verdi: Hazır olun

“NATO-nun “Defender Europe” adlı təlimləri zamanı xoşagəlməz hadisə baş verəcəyi təqdirdə ordu dərhal müdaxiləyə hazır olmalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoyqu Krımda keçirilən Cənub Hərbi Dairəsi qoşunlarının və Hava Desant Qüvvələrinin qəfil yoxlamalarının yekunlarına həsr olunmuş toplantısında orduya belə təlimat verib. O bildirib ki, Moskva prosesləri yaxından təqib edir.

Qeyd edək ki, NATO-nun təlimləri gələn həftə Qara dənizə yaxın bölgələrdə keçiriləcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

