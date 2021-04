Koronavirusdan sağalan Gülbən Ərgəndən ŞOK ETİRAF

Məşhur müğənni Gülben Ergen hər kəsə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 4 ay öncə koronavirusa yoluxub, sağalan müğənni Gülben Ergen xəstəliyin təsirlərinin hələ də davam etdiyini deyib.

Gülben Ergen koronavirusa yoluxaraq çox çətin günlər keçirdiyini xatırlayıb.

Müğənni qeyd edib ki, hələ də şiddətli kürək ağrılarından əziyyət çəkir. Saçlarının da son vaxtlar daha çox töküldüyünü əlavə edib.

Vaksinasiya prosesi üçün öz növbəsini səbirsizliklə gözləyən 48 yaşlı Gülben Ergen insanları diqqətli olmağa çağırıb.

